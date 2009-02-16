Простой рерайт статей. Статьи предоставляются.

Написание статей на тему трудоустройства и(или) поиска работников. Каждая статья должна быть адресована либо Работодателю либо Соискателю и должна раскрывать один из аспектов данного вида деятельности. Название+ от 1000 знаков, лучше больше.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Возможность потренироваться начинающим рерайтерам. Я сбрасываю Вам статьи, вы делаете рерайт, размещаете пару ключей. Статьи по 1000-1500 символов в среднем каждая, (на выходе, исходник может быть больше, вода ужимается...)На начальном этапе нужно 10-15 статей, указывайте вашу цену за 1000 символов простого рерайта, просьба не загибать, будет выбран по минимальной цене. Предложения скрыты. Тема рерайта - описание курорта, недвижимость.
В личку, аську просьба не писать, я сразу вижу ваши предложения здесь.
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