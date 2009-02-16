Простой рерайт статей. Статьи предоставляются.

КопирайтингЗакрыт98 заявок2044 просмотра
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Возможность потренироваться начинающим рерайтерам. Я сбрасываю Вам статьи, вы делаете рерайт, размещаете пару ключей. Статьи по 1000-1500 символов в среднем каждая, (на выходе, исходник может быть больше, вода ужимается...)На начальном этапе нужно 10-15 статей, указывайте вашу цену за 1000 символов простого рерайта, просьба не загибать, будет выбран по минимальной цене. Предложения скрыты. Тема рерайта - описание курорта, недвижимость.

В личку, аську просьба не писать, я сразу вижу ваши предложения здесь.

15 лет назад
xwande
Виктор 
44 годаЛатвия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
coolklen
Игорь 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$100
1 день
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