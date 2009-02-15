Нужны тексты авто тематики

Требуется написание небольших статей (900 – 1000 символов) по автомобильной тематике. В произвольном стиле( не профессиональном), т.е любые ваши мысли, выдуманные ситуации, истории и т.д. на данную тему. Статьи будут предназначены для тематических блогов.

Работы много, оплата 500 руб за каждые 50 текстов. Пишется все очень легко, за час в полне реально написать минимум 10 статей.

Все подробности ТОЛЬКО по icq: 454-343-263