Приватный проект для Гавриловой Тамары

КопирайтингЗавершен1 заявка132 просмотра
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Требуется написание СЕО-оптимизированной статьи с набором ключевых слов

15 лет назад
T-A
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Ineya
Тома 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
15 лет назад
$50
1 день
Классный специалист. Качественно, быстро и неизменно без единого нарекания. Будем работать ещё!
Антон предоставил четкое тз, сделал полную оплату и обеспечил безпроблемное сотрудничество! Рекомендую всем фрилансерам! Вам, Антон, мои +10 баллов
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