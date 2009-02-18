4 статьи разной тематики

КопирайтингЗавершен23 заявки425 просмотров
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Надо написать 4 статьи по 2000 знаков

2 про керамзитобетонные блоки

1 про стальные канаты

1 про шпагат (вид веревки)

Информация общего характера, можно писать про историю возникновения, обзор, что то о характеристиках.

Интересует цена. Срок - пара дней.

Прошу не писать в ICQ

15 лет назад
Jekos
42 годаБолгария
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
vallarius
Андрей 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$8
3 дня
Начал свою работу с Андреем с 2х статей тематики "керамзитные блоки". Понравилось. Потом заказал 2 статьи про шпагаты и канаты, статьи написаны отлично. Далее - заказал 2 статьи по автотематике, - доволен полностью. Тексты 100% уникальны, содержание удобочитаемо, процент ключевых слов - то что надо. Андрей выдерживает сроки, что говорит о хорошей организации труда. Вывод - будем работать долго и продуктивно.
Евгений действительно достойный заказчик. Задания всегда четки и понятны. Ничего лишнего, никакой воды. Выполненную работу оплачивает очень оперативно. Поэтому, надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество.
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