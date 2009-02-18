4 статьи разной тематики

Начал свою работу с Андреем с 2х статей тематики "керамзитные блоки". Понравилось. Потом заказал 2 статьи про шпагаты и канаты, статьи написаны отлично. Далее - заказал 2 статьи по автотематике, - доволен полностью. Тексты 100% уникальны, содержание удобочитаемо, процент ключевых слов - то что надо. Андрей выдерживает сроки, что говорит о хорошей организации труда. Вывод - будем работать долго и продуктивно.