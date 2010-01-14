Выполню ваш заказ качественно и вовремя.
Увлекся копирайтом-рерайтом в начале осени 2008 года. На похожих ресурсах имеются довольно неплохие результаты.
Предлагаю услуги копирайта-рерайта.
Почтовый ящик: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
14 лет назад
Все ок, спасибо за работу! :)
Ответный отзыв
Ничего плохого о заказчике сказать не могу. Точно знает, что хочет, крайне внимателен и пунктуален, всегда на связи, оплачивает оперативно. Очень рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$5
10 баллов
14 лет назад
Отлично сработались с Андреем, он пишет качественные, грамотные статьи на различные тематики. Хорошо разбирается в темах. Сотрудничеством доволен, продолжаю постоянное сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень приятный в общении заказчик, тех. задание определил четко, статью проверил быстро, оплатил без проблем. Работать с ним понравилось, поэтому, надеюсь на дальнейшее продолжение сотрудничества. Все исполнителям очень рекомендую.
$32
10 баллов
14 лет назад
Большое спасибо Андрею! Работа выполнена качественно и в сроки! В общем, всё на высшем уровне! Всем рекомендую, Андрей Вас не подведёт!!!
Ответный отзыв
Ирина очень приятный и вежливый в общении заказчик. Техзадание определено четко, работа оценена оперативно, оплата произведена без проблем. Очень рекомендую другим исполнителем
$3
10 баллов
14 лет назад
Очень понравилось работать с Андреем, работа была выполнена качественно и быстро. Очень помог. Спасибо большое. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. В общении вежлив, ТЗ четкое и понятное, всегда на связи, оплата мгновенная. Работать было очень приятно. Надеюсь, что в дальнейшем буду еще не раз полезен. Всем исполнителям настоятельно рекомендую.
$7
10 баллов
14 лет назад
Спасибо: все оперативно и качественно ... и по ТЗ :)
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. ТЗ предельно четкое, всегда на связи, вежлив, платит оперативно, просто приятно было сотрудничать. Всем исполнителям очень рекомендую.
Копирайтинг
14 отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга