Очень хороший заказчик. В общении вежлив, ТЗ четкое и понятное, всегда на связи, оплата мгновенная. Работать было очень приятно. Надеюсь, что в дальнейшем буду еще не раз полезен. Всем исполнителям настоятельно рекомендую.