Помогите написать ТЗ

Здравствуйте!

Нужна помощь в правильном написании ПРОСТОГО КРАТКОГО ТЗ на создание нескольких ПРОСТЫХ сайтов. Нужно также определиться, как лучше организовать партнёрскую программу, делать статичные "визитки" или сайты на DLE либо Joomla.

За подробностямии вэлкам в аську 4-один-76-три-509-пять (периодически появляюсь); варианты ТЗ можно слать на емэйл damrabotuinfo[собачка]gmail(точка)com

Советы, рекомендации и шаблоны ТЗ приветствуются. ))

Оплата: в WMZ