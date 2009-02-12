SEO-копирайтинг на тему выездного шиномонтажа

$20
КопирайтингЗакрыт35 заявок396 просмотров
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Необходимо заполнение сайта http://prk-auto.ru/ тематическим текстом.

1. главная страница - 1-4тыс. символов.

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- выездной шиномонтаж

- круглосуточный шиномонтаж

- мобильный шиномонтаж

- шиномонтаж 24 часа

2. дополнительные услуги - 5+ тыс. символов.

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- хранение шин

- запуск авто

- помощь на дорогах

- техпомощь на дорогах

- круглосуточный автосервис

Текст должен выполнять не только seo-функцию, но и привлекать клиента.

15 лет назад
war3x
31 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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