SEO-копирайтинг на тему выездного шиномонтажа

Задача следующая: - имеется потенциальная ПОП-звезда российской и зарубежной эстрады; - уже создан определённый имидж, человек известен в определённых кругах и публике; - требуется придумать сценическую фамилию, которая бы была заряжена позитивом, успехом; - пожелания заказчика: "Нужно что-то величественное, ...
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Необходимо заполнение сайта http://prk-auto.ru/ тематическим текстом.
1. главная страница - 1-4тыс. символов.
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- выездной шиномонтаж
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2. дополнительные услуги - 5+ тыс. символов.
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- круглосуточный автосервис
Текст должен выполнять не только seo-функцию, но и привлекать клиента.
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