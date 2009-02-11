Написание статей о хакинге для сайта

Нужно: Написать SEO-оптимизированный текст для заглавной страницы сайта и "О сайте" по тематике "Уход за ребенком" до 500 символов для главной и 2.000 для "О сайте". Сайт новый, поэтому на 1,5 года сильно не акцентироваться. Ссылка на ...