Статья для главной страницы

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15 лет назад
Kiberloki
53 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня
Спасибо большое Ксения! Очень быстро отреагировала, качественно выполнила и внесла поправки. Будем сотрудничать еще обязательно :)
Хороший заказчик. Самое четкое ТЗ в моей практике. Оплата во время. Рекомендую!
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