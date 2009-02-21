Нейминг. Требуется придумать фамилию.

Рерайт текстов медицинской тематики. Текст должен получиться максимально информативным, без воды. Цена 1 доллар за 1000 знаков получившегося текста. Дополнительная информация выбранному исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача следующая:
- имеется потенциальная ПОП-звезда российской и зарубежной эстрады;
- уже создан определённый имидж, человек известен в определённых кругах и публике;
- требуется придумать сценическую фамилию, которая бы была заряжена позитивом, успехом;
- пожелания заказчика:
"Нужно что-то величественное, красивое!
И что бы звучало с моим именем, ЛЮСЬЕН, красиво и не очень нежно...
Фамилия должна быть точно не русской.
И индивидуальной. ...
может быть татарские фамилии.
Франция ненужнаааааааааааа.
Дэдо,Норов,и.т.д...это выдуманые фамилии...Мне нужно что-то Американсое либо очень красивое что-бы не смотрелось как придуманное.
Фамилия должна быть запоминающей и не смотреться как псевдоним. Это важно."
Это конкурс.
Победитель получит переводом 350 рублей на WMR или Яндекс.деньги
И персональный автограф! =)
Фото Звезды во вложении.
http://misteriks.ru/about.html - можно послушать и посмотреть как он поёт.
Имя - Люсьен.
Пол - Мужской!!!
=)
ПЛЗ, не пишите в приват!
Только на страницах конкурса.
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Подведение итогов конкурса будет 20.02 в связи с тем, что Звезда занята =)
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Конкурс закрыт.
По итогам был выбран псевдоним СОЛТАН.
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Об авторе предложения:
http://www.weblancer.net/users/zeram/
zeram | 12.02.2009 в 23:07
Доброго времени суток!
Тема: фамилия звезды.
Ответ: Люсьен Очиш (Очиш - с татарского - "полет")
Люсьен Кот (Кот - с татарского - "благодать, счастье")
Люсьен Зур (Зур - великий, важный, значительный)
С уважением, Евгений (аська 490-615-217)
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Деньги отправляются на кошелёк вэбмани.
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