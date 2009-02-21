Нейминг. Требуется придумать фамилию.

$10
КопирайтингЗавершен60 заявок2414 просмотров
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#1$

Задача следующая:

- имеется потенциальная ПОП-звезда российской и зарубежной эстрады;

- уже создан определённый имидж, человек известен в определённых кругах и публике;

- требуется придумать сценическую фамилию, которая бы была заряжена позитивом, успехом;

- пожелания заказчика:

"Нужно что-то величественное, красивое!

И что бы звучало с моим именем, ЛЮСЬЕН, красиво и не очень нежно...

Фамилия должна быть точно не русской.

И индивидуальной. ...

может быть татарские фамилии.

Франция ненужнаааааааааааа.

Дэдо,Норов,и.т.д...это выдуманые фамилии...Мне нужно что-то Американсое либо очень красивое что-бы не смотрелось как придуманное.

Фамилия должна быть запоминающей и не смотреться как псевдоним. Это важно."

Это конкурс.

Победитель получит переводом 350 рублей на WMR или Яндекс.деньги

И персональный автограф! =)

Фото Звезды во вложении.

http://misteriks.ru/about.html - можно послушать и посмотреть как он поёт.

Имя - Люсьен.

Пол - Мужской!!!

=)

ПЛЗ, не пишите в приват!

Только на страницах конкурса.

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Подведение итогов конкурса будет 20.02 в связи с тем, что Звезда занята =)

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Конкурс закрыт.

По итогам был выбран псевдоним СОЛТАН.

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*****************

Об авторе предложения:

http://www.weblancer.net/users/zeram/

zeram | 12.02.2009 в 23:07

Доброго времени суток!

Тема: фамилия звезды.

Ответ: Люсьен Очиш (Очиш - с татарского - "полет")

Люсьен Кот (Кот - с татарского - "благодать, счастье")

Люсьен Зур (Зур - великий, важный, значительный)

С уважением, Евгений (аська 490-615-217)

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Деньги отправляются на кошелёк вэбмани.

15 лет назад
5050482
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
zeram
36 летЯпония
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
15 лет назад
Евгений реактивно отправил предложение, которое в итоге и оказалось принятым. Прошу заметить, предложено было более 300 вариантов от 60 авторов! Благодарю за креатив!
Александр очень подробно и доходчиво объясняет суть задачи. Всегда на связи. И быстро платит после положительного решения :) Хотелось бы продолжить плодотворное сотрудничество с этим заказчиком.
Заявки фрилансеров
zeram
36 летЯпония
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
15 лет назад
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