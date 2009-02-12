SEO-копирайтинг на тему пластиковой тары

$15
КопирайтингЗакрыт43 заявки476 просмотров
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Нужна статья 3-5тыс. символов на тему пластиковой тары для сайта http://plasticpro.ru/.

ключевики:

- пластиковая тара

- пищевая пластиковая тара

- пластиковые емкости

- спб

- Санкт-Петербург

+ 2 короткие статьи по 1-3тыс. символов на темы

= бочки пластиковые

= канистры пластиковые

Текст должен выполнять не только seo-функцию, но и привлекать клиента.

15 лет назад
war3x
31 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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