Приватный проект для AnfisaY

КопирайтингЗавершен4 заявки264 просмотра
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Тексты для медицинского сайта.

15 лет назад
umka223
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
AnfisaY
Ирина 
61 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$20
1 день
Этого человека мне рекомендовали и не зря) Все четко, быстро, адекватно. Обязательно будем работать дальше!))
Приятное сотрудничество во всех отношениях. Предоплата, четкая постановка задачи - все, что требуется от хорошего заказчика. Плюс ко всему, приятный в общении человек. Надеюсь, что на этом наша совместная работа не закончена:)
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