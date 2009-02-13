Нужно составить T3

На сайте http://tulapedia.ru слева есть разделы, их 15 Небходимо сделать рерайт этих страниц с Википедии По 1$ за страницу В рерайте полностью опускаем картинки (тоесть они вообще не нужны) и ссылки (тоесть нужен только текст) Старницы должны быть оформлены ...