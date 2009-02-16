Рерайт статей (Приватный проект)

КопирайтингЗавершен84 заявки1112 просмотров
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Имеется большое количество статей. Собственно требуется качественный недорогой рерайт.

15 лет назад
L1f
36 летАрмения
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранные исполнители
mannka
Мария 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
10 отзывов(-1)
15 лет назад
$40
1 день
Мария выполнила рерайт предельно быстро. При этом без лишних вопросов, сразу к делу. Я получил отличный рерайт по очень хорошей цене.
Очень довольна сотрудничеством с Леонидом. Задание понятное, оплата в срок - все как положено.
OlgaAlekseevna
Ольга Бусева 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
jastregimskay
Людмила 
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
anutik-j
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
$8
1 день
Сотрудничаю с Анной достаточно долго. За это время она показала себя только с хорошей стороны. 10 баллов. Рекомендую.
Давно работаю с Леонидом по рерайту. Никогда не было проблем с оплатой и проверкой выполненного задания. Продолжаем активно сотрудничать. Рекомендую!
Elena-A
Елена 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$30
1 день
Елена хорошо справилась с заданиями по рерайту, все очень быстро и на высоком уровне. Рекомендую.
Lucky_1988
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Прекрасный рерайтер. Качественные тексты за приемлемую цену. Буду рад продолжить сотрудничество.
Отличный заказчик, вежливый, приятный в общении, конкретно и доходчиво формулирует задания, моментально оплачивает. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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