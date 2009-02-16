anutik-j

Анна Клычкова anutik-j

 
39 летРоссия/Воронеж
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Создание уникальных текстов и редактирование существующих проектов

Качественные и уникальные тексты в кратчайшие сроки и за разумные деньги.

Высшее профессиональное образование журналиста, большой опыт работы в СМИ различной тематики. Создание текстов - это не профессия, а призвание!

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Отзывы заказчиков
volepik
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
14 лет назад
Проверка контент-менеджмента
Спасибо работа была выполнена в оговоренные сроки и на максимальном уровне качества. Были небольшие задержки с моей стороны, девушка отнеслась с пониманием. Искренне рекомендую.
RomST
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$7
10 баллов
15 лет назад
Работа по форуму о мобильной связи
Начали работать, пока все радует! Анна быстро осваивает тему!
olle12_07
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$12
10 баллов
15 лет назад
Расшифровка записей интервью
С Анной работала впервые. Очень ответственный человек. Все точно и в срок. Никаких замечаний. Отличная работа! Буду обращаться и в следующих проектах. И вам рекомендую!
L1f
36 летАрмения
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$8
10 баллов
15 лет назад
Рерайт статей (Приватный проект)
Сотрудничаю с Анной достаточно долго. За это время она показала себя только с хорошей стороны. 10 баллов. Рекомендую.
Давно работаю с Леонидом по рерайту. Никогда не было проблем с оплатой и проверкой выполненного задания. Продолжаем активно сотрудничать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга