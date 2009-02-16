Создание уникальных текстов и редактирование существующих проектов
Качественные и уникальные тексты в кратчайшие сроки и за разумные деньги.
Высшее профессиональное образование журналиста, большой опыт работы в СМИ различной тематики. Создание текстов - это не профессия, а призвание!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
14 лет назад
Спасибо работа была выполнена в оговоренные сроки и на максимальном уровне качества. Были небольшие задержки с моей стороны, девушка отнеслась с пониманием. Искренне рекомендую.
$7
10 баллов
15 лет назад
Начали работать, пока все радует! Анна быстро осваивает тему!
$12
10 баллов
15 лет назад
С Анной работала впервые. Очень ответственный человек. Все точно и в срок. Никаких замечаний. Отличная работа! Буду обращаться и в следующих проектах. И вам рекомендую!
$8
10 баллов
15 лет назад
Сотрудничаю с Анной достаточно долго. За это время она показала себя только с хорошей стороны. 10 баллов. Рекомендую.
Ответный отзыв
Давно работаю с Леонидом по рерайту. Никогда не было проблем с оплатой и проверкой выполненного задания. Продолжаем активно сотрудничать. Рекомендую!
Копирайтинг
2 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга