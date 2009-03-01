# 1 — $

Всем привет.

Нужно придумать название для фирмы, занимающейся интернет-разработками, созданием сайтов под ключ и прочее.

Название должно содержать либо 2-3 русских слова, либо выдуманное название, хорошо звучащее как на английском так и на русском языке. Хорошо запоминающееся, лаконичное, звучное.

Кроме того, нужно подобрать доменное имя для придуманного названия!

Думайте! Рассмотрю все понравившиеся варианты.

Убедительная просьба, оставляйте все предложения здесь!! В личку и ICQ не писать!!