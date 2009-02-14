Писать тексты для сайта- психология, психотерапия

Ищу писателя с опытом создания текстов для психотерапевтов. Надо написать продающий текст, а затем вести рассылку и пополнять контент.

Работа только для фрилансеров из РФ.

Пожалуйста оставляйте ваши предложения на странице проекта (текст вашего предложения будет невидим для других пользователей), в приват не пишите.

сайт www.cardioslim.ru

Ответить на все предложения (в смысле - отказать, отклонить и тп) не смогу, извините.