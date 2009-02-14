Писать тексты для сайта- психология, психотерапия

Надо написать 4 статьи по 2000 знаков 2 про керамзитобетонные блоки 1 про стальные канаты 1 про шпагат (вид веревки) Информация общего характера, можно писать про историю возникновения, обзор, что то о характеристиках. Интересует цена. Срок - пара дней. Прошу не ...
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Ищу писателя с опытом создания текстов для психотерапевтов. Надо написать продающий текст, а затем вести рассылку и пополнять контент.
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