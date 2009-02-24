Рерайтинг статей для сайта спасибовам

$20
КопирайтингЗавершен15 заявок264 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен рерайт для сайта spasibovam.ru

20 статей.

Оплата: по 1$ за статью (1000-1200 знаков).

Тематики статей смотрите в меню слева.

Статьи для рерайта подбираете/ищете сами.

Готовые статьи должны быть в формате word, по одной статье на страницу, в начале статьи должна стоять ссылка на источник статьи и тематика статьи (список тематик см. выше). Статья должна быть разбита на абзацы, каждый абзац на новой строке. Украшать текст _не нужно_ (выделять жирным, вставлять картинки в текст, использовать фигурный шрифт и т.п.). У источника/оригинала статьи желательна хотя бы одна картинка по теме статьи.

Каждая отрерайченная статья будет проверена на уникальность через copyscape и dcfinder.

По окончании работы вы получаете оплату и отзыв.

При выборе исполнителя предпочтение буду отдавать тому, у кого есть аналогичный опыт.

15 лет назад
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Work_home
Ольга 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$20
3 дня
Великолепно!
Очень приятный заказчик
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