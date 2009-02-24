Рерайтинг статей для сайта спасибовам

Требуется недорогой но смышлённый копирайтер Требуется написать статью про "люминафор" для сайта www.gotostart.ru так же рерайт описания товаров для www.y-xa-xa.ru и для www.forsrcurity.ru риступить к работе немедленно связываться по аське 266881190 - пишите цены за копирайт и рерайт. оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен рерайт для сайта spasibovam.ru
20 статей.
Оплата: по 1$ за статью (1000-1200 знаков).
Тематики статей смотрите в меню слева.
Статьи для рерайта подбираете/ищете сами.
Готовые статьи должны быть в формате word, по одной статье на страницу, в начале статьи должна стоять ссылка на источник статьи и тематика статьи (список тематик см. выше). Статья должна быть разбита на абзацы, каждый абзац на новой строке. Украшать текст _не нужно_ (выделять жирным, вставлять картинки в текст, использовать фигурный шрифт и т.п.). У источника/оригинала статьи желательна хотя бы одна картинка по теме статьи.
Каждая отрерайченная статья будет проверена на уникальность через copyscape и dcfinder.
По окончании работы вы получаете оплату и отзыв.
При выборе исполнителя предпочтение буду отдавать тому, у кого есть аналогичный опыт.
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