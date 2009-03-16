Необходим рерайт на англ. языке статьи о таблетках. Объем 1000 зн цена 1 у.е. Если понравится будут еще заказы. Текст проверяется на уникальность. Цена не обговаривается. Прошу указывать все данные в предложении, чтоб можно было выбрать исполнителя по проекту.