Доброе время суток всем! Смотрим на мой мой ник и придумываем ему расшифровку на английском т.е. допустим: Creative Solutions for Bussines => CSB вообщем, думаю, смысл должен быть понятен Сферы деятельности: 1. Интеграционные решения 2. Решения для автоматизации бизнес процессов 3. CRM, ERP ...
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