Придумать расшифровку

# 1 — $

Доброе время суток всем!

Смотрим на мой мой ник и придумываем ему расшифровку на английском

т.е. допустим:

Creative Solutions for Bussines => CSB

вообщем, думаю, смысл должен быть понятен

Сферы деятельности:

1. Интеграционные решения

2. Решения для автоматизации бизнес процессов

3. CRM, ERP системы

4. Корпоративные WEB порталы

С человеком, придумавшем то, что мне понравится,

готов поделиться тридцатью вечно зелеными купюрами :)

С уважением,

Сергей

P.S. на сообщения в ICQ, Skype и почту не отвечаю, пишите сюда

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