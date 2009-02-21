Написание статей на строительную тематику

КопирайтингЗавершен67 заявок656 просмотров
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Требуется копирайтер/рерайтер для написания статей на строительную тематику, а именно про ремонт и строительство своими руками.

В день нужно по одной статье.

Работа постоянная.

Написание статей
15 лет назад
webgor
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
oksana-83
Оксана 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$21
5 дней
Заказывал рерайт статей с одного моего сайта, отличный рерайт, даже можно сказать копирайт. По выполняемой работе замечаний нет! Старательный и отличный работник.
С Борисом приятно и комфортно работать. На все вопросы отвечает, оплату производит строго по договоренности. Вежливый, внимательный заказчик. С удовольствием соглашусь сотрудничать с ним еще. 10 баллов!
korotovskihe
47 летКиргизия
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$17
5 дней
Очень хороший работник. Статьи легко читаются и написаны хорошо. Доволен. Всегда буду обращаться.
Отличный работодатель. Все оплачивает вовремя и в срок. Очень рекомендую
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