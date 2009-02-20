Устав бильярдного клуба и положение о чемпионате.

# 1 — $

Нужно ознакомиться с содержанием форума www.kruase.kiev.ua, выслушать мои пожеланиями по Skype или ICQ. И после этого оформить все в виде двух документов:

1.Устав клуба Круазе

2.Положения о проведении чемпионата кубка Круазе 2009

P.S.Во вложении Вы найдет вордовский файл, в котором набросана абракадабра моих мыслей касательно проведения чемпионата. Все это нужно оформить в стандартный спортивный вид.