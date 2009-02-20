Устав бильярдного клуба и положение о чемпионате.

$10
КопирайтингЗавершен3 заявки370 просмотров
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Нужно ознакомиться с содержанием форума www.kruase.kiev.ua, выслушать мои пожеланиями по Skype или ICQ. И после этого оформить все в виде двух документов:

1.Устав клуба Круазе

2.Положения о проведении чемпионата кубка Круазе 2009

P.S.Во вложении Вы найдет вордовский файл, в котором набросана абракадабра моих мыслей касательно проведения чемпионата. Все это нужно оформить в стандартный спортивный вид.

15 лет назад
Kruase
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Победитель конкурса
arinakira
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
Очень творчески и серьезно отнеслась к заданию. За что ограромная благодарность. Рекомендую всем, кто действительно желает дабы над его материалом серьезно потрудились.
Спасибо за приятное общение ! Буду рада дальнейшему сотрудничеству :)
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arinakira
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
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