Написание статей

Достаточно ответственный исполнитель, не смотря на то, что тематика для него была не столь знакома. Требовалось по большому счёту работать с техническим языком и не смотря на достаточно сложные задания, Дмитрий справился на отлично в кратчайшие сроки. В дальнейшем планируем с ним работать. Спасибо таким людям, которые занимаются своим делом.