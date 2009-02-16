Обработка IT-релизов

$250
КопирайтингЗакрыт13 заявок390 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Наши требования:

Компьютерная эрудированность, грамотность(!), исполнительность и обязательность. Свободный доступ к сети Интернет (болеечем желательно - безлимитный).

Суть работы:

Написание новостей из приходящих пресс-релизов (рус. яз.) компьютерной тематики. В связи с тем, что пишут пресс-релизы сотрудники компаний, то, зачастую, в релизах очень много «воды». Ваша задача - выкинуть всю «воду», оставив только смысл, и суметь грамотно этот смысл подать в виде новости. В итоговой новости не должно быть восторженных откликов, обращений к читателю, риторических вопросов, вступлений из далека и т.д. Только факты.

Возможность работы в промежутке с 11:00 - 19:00 (по МСК) будет Вашим большим плюсом.

Оплата:

40 руб. / 1000 символов без пробелов.

Объёмы:

1-8 релизов в день (в среднем 3-4 шт.), обрабатывать нужно всё в день получения.

Если предложение Вас заинтересовало, направляете на [email protected] новость по релизу из вложения к этой вакансии.

ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

15 лет назад
fonecdru
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Устав бильярдного клуба и положение о чемпионате.

    $10

    Нужно ознакомиться с содержанием форума www.kruase.kiev.ua, выслушать мои пожеланиями по Skype или ICQ. И после этого оформить все в виде двух документов: 1.Устав клуба Круазе 2.Положения о проведении чемпионата кубка Круазе 2009 P.S.Во вложении Вы найдет вордовский файл, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Копирайт - недвижимость

    Требуется копирайт на тему недвижимость в сочи. + несколько небольших рерайтов о районах города. Стоимость за 1000 симв пишите в ЛС

    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание статей

    Требуется написание статей для наполнения сайта по тематике: кондиционирование, вентиляция, обогрев В состав статей будут входить: описание брендов, товарных позиций, как таковых, новости и т.д., с использованием ключевых слов. Уважаемые исполнители указывайте Ваши расценки Постоплатная работа. ПОСРЕДНИКОВ ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужны тексты авто тематики

    Требуется написание небольших статей (900 – 1000 символов) по автомобильной тематике. В произвольном стиле( не профессиональном), т.е любые ваши мысли, выдуманные ситуации, истории и т.д. на данную тему. Статьи будут предназначены для тематических блогов. Работы ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание статей на строительную тематику

    Требуется копирайтер/рерайтер для написания статей на строительную тематику, а именно про ремонт и строительство своими руками. В день нужно по одной статье. Работа постоянная.

    Написание статей
    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Написание контента сайта для геев

    Добрый день. нужен контент для сайта - тематика геи в чешской республике(примерно 20-30 страниц). Описание услуги заключения однополых браков в Чехии, общий контент по гей тематике, список гей-клубов чехии итп. Вполне подойдет рерайт. По срокам - чем быстрее, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание грамотного, красивого ТЗ на базу данных

    СРОЧНО(в течение 4х часов) требуется написать грамотное тз, максимально большое, нагруженное специфическими терминами, красиво оформленное в MS Word. Тематика - создание базы данных для локального использования + частично подвязанной к сайту. В качестве исходного материала - краткое ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад