Обработка IT-релизов

Наши требования:

Компьютерная эрудированность, грамотность(!), исполнительность и обязательность. Свободный доступ к сети Интернет (болеечем желательно - безлимитный).

Суть работы:

Написание новостей из приходящих пресс-релизов (рус. яз.) компьютерной тематики. В связи с тем, что пишут пресс-релизы сотрудники компаний, то, зачастую, в релизах очень много «воды». Ваша задача - выкинуть всю «воду», оставив только смысл, и суметь грамотно этот смысл подать в виде новости. В итоговой новости не должно быть восторженных откликов, обращений к читателю, риторических вопросов, вступлений из далека и т.д. Только факты.

Возможность работы в промежутке с 11:00 - 19:00 (по МСК) будет Вашим большим плюсом.

Оплата:

40 руб. / 1000 символов без пробелов.

Объёмы:

1-8 релизов в день (в среднем 3-4 шт.), обрабатывать нужно всё в день получения.

Если предложение Вас заинтересовало, направляете на [email protected] новость по релизу из вложения к этой вакансии.

ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!