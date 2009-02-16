Обработка IT-релизов

Написание статей на английском языке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наши требования:
Компьютерная эрудированность, грамотность(!), исполнительность и обязательность. Свободный доступ к сети Интернет (болеечем желательно - безлимитный).
Суть работы:
Написание новостей из приходящих пресс-релизов (рус. яз.) компьютерной тематики. В связи с тем, что пишут пресс-релизы сотрудники компаний, то, зачастую, в релизах очень много «воды». Ваша задача - выкинуть всю «воду», оставив только смысл, и суметь грамотно этот смысл подать в виде новости. В итоговой новости не должно быть восторженных откликов, обращений к читателю, риторических вопросов, вступлений из далека и т.д. Только факты.
Возможность работы в промежутке с 11:00 - 19:00 (по МСК) будет Вашим большим плюсом.
Оплата:
40 руб. / 1000 символов без пробелов.
Объёмы:
1-8 релизов в день (в среднем 3-4 шт.), обрабатывать нужно всё в день получения.
Если предложение Вас заинтересовало, направляете на [email protected] новость по релизу из вложения к этой вакансии.
ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!
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