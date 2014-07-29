olva

Олег olva

 
59 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$14
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
officeinc
Данил 
27 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Написать текст для продукта в каталоге
Спасибо за работу, по оплате все как и договаривались!
Быстро, эффективно, налаженная связь
Ответный отзыв
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$14
10 баллов
8 лет назад
Сделать баннер GIF только Украина
Быстро решили все вопросы. Оплата - мгновенная. Сотрудничеством с Олегом - очень доволен. РЕКОМЕНДУЮ
Рекомендую всем! Быстро, внятно! Мгновенное исправление замечаний, постоянная связь. Заказ хоть и совсем небольшой был, выполнено на все 100%.
Ответный отзыв
03434
Оля 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Оптимизация Google Adwords и сопровождение
Рекомендую!
Очень оперативно и качественно, согласовывались все необходимые шаги при очень разумной инициативе. Постоянно на связи - мгновенная реакция на замечания и ошибки. Результат оптимизации показал себя уже в первый день.
Ответный отзыв
artem55555p
Артём 
29 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Написать 3-5 уникальных статей для сайта
Спасибо за работу. Оплата вовремя. Надеюсь еще поработаем!
Быстро, четко, правильно. РЕКОМЕНДУЮ
Ответный отзыв
ttjanka
Тетяна 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Создание flash баннера
Рекомендую! Отличный заказчик!
Быстро, четко, без лишних вопросов и детализаций. РЕКОМЕНДУЮ!!!
Ответный отзыв