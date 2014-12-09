Доброго времени суток! Меня зовут Даниил. Я являюсь арт-директором, инженером, сценаристом и постановщиком лучших хоррор-перфомансов Киева!
Вся моя жизнь связана с креативом и компьютером, моя цель совершенствовать знания в IT сфере и воплощать самые смелые идеи в жизнь! Я Всегда открыт к новым проектам и найду возможность оперативно ответить на Ваши вопросы.
Знать все невозможно, но я всегда приложу максимум усилий для достижения поставленой задачи! А Мой девиз по жизни "Лучше поздно чем никогда!"
Владею навыками в программах:
Vegas pro 12 (Medium)
AdobePhotoshop (Medium)
WordPress (Medium)
SketchUP (Medium)
PaintNET (Medium)
Google table\doc\pp (medium)
Знаю:
HTML и CSS
Я всегда готов заняться:
Монтажем и редакцией видео;
Разработкой интро для вашего канала или видео;
Разработкой логотипов;
Дизайном полиграфии;
Копирайтингом/рерайтингом;
Созданием презентаций;
Расшифровкой интервью;
Разработкой и доработкой сайтов;
Созданием Landing Page;
Наполнением сайта;
Тестированием сайта;
Взяться за любой интересный проект!
Выполняю работы разной сложности по приемлемым ценам в короткие сроки!
Если Вы обратитесь ко мне вы получите:
1)Адекватное обсуждение вашего проекта!
2)Качественное выполнение работы по доступной цене!
3)Выполнение работы в заданные сроки!
4)Возможное сотрудничество на постоянной основе!
5)Свежие идеи и взгляд со стороны!
Мои принципы:
Работа на качество! Стараюсь выполнять все в срок . Инициативен, могу предложить альтернативу.
Заказав у меня — вы можете не беспокоиться!
Перемены происходят лишь тогда, когда мы
идем наперекор тому, к чему привыкли.
Пауло Коэльо
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