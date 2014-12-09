officeinc

Данил officeinc

 
27 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Правильное решение, принятое с опозданием, является ошибкой.

Доброго времени суток! Меня зовут Даниил.  Я являюсь арт-директором, инженером, сценаристом и постановщиком лучших хоррор-перфомансов Киева! 

Вся моя жизнь связана с креативом и компьютером, моя цель совершенствовать знания в IT сфере и воплощать самые смелые идеи в жизнь! Я Всегда открыт к новым проектам и найду возможность оперативно ответить на Ваши вопросы.

Знать все невозможно, но я всегда приложу максимум усилий для достижения поставленой задачи! А Мой девиз по жизни "Лучше поздно чем никогда!"

Владею навыками в программах:

Vegas pro 12 (Medium)

AdobePhotoshop (Medium)

WordPress (Medium)

SketchUP (Medium)

PaintNET (Medium)

Google table\doc\pp (medium)

Знаю:

HTML и CSS

Я всегда готов заняться:

Монтажем и редакцией видео;

Разработкой интро для вашего канала или видео;

Разработкой логотипов;

Дизайном полиграфии;

Копирайтингом/рерайтингом;

Созданием презентаций;

Расшифровкой интервью;

Разработкой и доработкой сайтов;

Созданием Landing Page;

Наполнением сайта;

Тестированием сайта;

Взяться за  любой интересный проект!

Выполняю работы разной сложности по приемлемым ценам в короткие сроки!

Если Вы обратитесь ко мне вы получите:

1)Адекватное обсуждение вашего проекта!

2)Качественное выполнение работы по доступной цене!

3)Выполнение работы в заданные сроки!

4)Возможное сотрудничество на постоянной основе!

5)Свежие идеи и взгляд со стороны!

Мои принципы:

Работа на качество! Стараюсь выполнять все в срок . Инициативен, могу предложить альтернативу.

Заказав у меня — вы можете не беспокоиться!

Перемены происходят лишь тогда, когда мы

идем наперекор тому, к чему привыкли.

Пауло Коэльо

WordPressHTMLCSSSketchUp
Отзывы заказчиков
olva
Олег 
59 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
9 баллов
9 лет назад
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