lea18

Елена lea18

 
48 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Профессиональный дизайнер

– Дизайн любой рекламной продукции (полиграфия, наружная реклама)

– POS-материалы

– Айдентика

– Дизайн и верстка полиграфических изданий любой сложности

– Иллюстрации, создание персонажей для игр

– Дизайн сайтов

– Сложные коллажи и цветокоррекция фотоматериалов

Образование:

– институт декоративно-прикладного исскуства и дизайна

– национальная Академия искусств и архитектури

Член Союза дизайнеров Украины

Опыт работы в полноцветных глянцевых журналах (арт-директор, дизайнер) – 6 лет

Опыт работы в сетевых рекламных агентствах (дизайнер, арт-директор) – более 5 лет

В настоящее время являюсь владельцем Школы Художественного Мышления, преподаю.

Сайт моей школы: www.basko-basko.com

В соавторстве с отцом разработала методику, зарегестрированную министерством образования Украины.

Веду долгосрочный частный проект в качестве арт-директора.

Схема работы:

1) Выбор на проект – оплата через сервис безопасных сделок (договор, если нужно) – работа – оплата – завершение платежа

2) Предоплата 50% – работа – завершение платежа – все исходники.

Наилучшие результаты достигаются в том случае, когда между заказчиком и исполнителем возникает доверие.

Считаю, что хорошее специальное образование и опыт работы имеет ОГРОМНОЕ значение и дает право называть себя профессионалом.

Дизайн сайта
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Отзывы заказчиков
NadenoK
39 летБеларусь
12 лет в сервисе
Была
год назад
$100
8 баллов
12 лет назад
Перекидной настенный календарь
Было приятно работать вместе. Быстрое решение любых вопросов. Точность по срокам. Спасибо.
Спасибо за сотрудничество, было приятно общаться и легко работать. Оплата своевременная и в полном обьеме.
Ответный отзыв
olva
Олег 
59 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$90
10 баллов
12 лет назад
Создание миникаталога
Быстро, точно, с полуслова понимание проблемы, мгновенное исправление замечаний. Просто СУПЕР. Рекомендую!!!
Довольна сотрудничеством! Четкая постановка задачи, доброжелательность, постоянная связь, своевременная оплата. Отличный заказчик! Реккомендую всем, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
tigraz
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$250
10 баллов
13 лет назад
Дизайн каталога
Замечательный и креативный исполнитель, который может не просто делать, а делать так, чтобы понравилось самому привередливому заказчику! :) Рекомендую!!!
Спасибо Алексею за комфортное, эффективное сотрудничество и приятное общение:) Рекомендую!
Ответный отзыв
reginskis
54 годаКитай
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-1)
$100
10 баллов
14 лет назад
Требуется дизайн рекламного плаката А1.
Огромное спасибо. Приятно удивлен легкости общения, и быстрому понимаю потребностей заказчика. Выполненной работой очень доволен, профессионально и с хорошим вкусом.
Спасибо за эффективное и беспроблемное сотрудничество, а именно: четкую постановку задачи, доверие в работе, своевременную оплату. Очень довольна результатом.
Ответный отзыв
web-st
Вадим 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
15 лет назад
Дизайн + верстка буклета для полиграфии
Работали с Еленой по разработке буклета. Очень качественная работа. Всё чётко в срок и без задержек. Будем и дальше сотрудничать. Рекомендую!
Работать с Вадимом было легко, любые рабочие вопросы решались четко и быстро. Очень позитивный и приятный в общении заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
Верстка полиграфии
5 отзывов
от $100
от 3 дней
#96
Наружная реклама
1 отзыв
от $200
от 5 дней
#140
Дизайн продукции
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#1779
Фирменный стиль
нет отзывов
от $400
от 14 дней
#2242
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $150
от 7 дней
#4823