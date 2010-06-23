Профессиональный дизайнер

– Дизайн любой рекламной продукции (полиграфия, наружная реклама)

– POS-материалы

– Айдентика

– Дизайн и верстка полиграфических изданий любой сложности

– Иллюстрации, создание персонажей для игр

– Дизайн сайтов

– Сложные коллажи и цветокоррекция фотоматериалов

Образование:

– институт декоративно-прикладного исскуства и дизайна

– национальная Академия искусств и архитектури

Член Союза дизайнеров Украины

Опыт работы в полноцветных глянцевых журналах (арт-директор, дизайнер) – 6 лет

Опыт работы в сетевых рекламных агентствах (дизайнер, арт-директор) – более 5 лет

В настоящее время являюсь владельцем Школы Художественного Мышления, преподаю.

Сайт моей школы: www.basko-basko.com

В соавторстве с отцом разработала методику, зарегестрированную министерством образования Украины.

Веду долгосрочный частный проект в качестве арт-директора.

Схема работы:

1) Выбор на проект – оплата через сервис безопасных сделок (договор, если нужно) – работа – оплата – завершение платежа

2) Предоплата 50% – работа – завершение платежа – все исходники.

Наилучшие результаты достигаются в том случае, когда между заказчиком и исполнителем возникает доверие.

Считаю, что хорошее специальное образование и опыт работы имеет ОГРОМНОЕ значение и дает право называть себя профессионалом.