– Дизайн любой рекламной продукции (полиграфия, наружная реклама)
– POS-материалы
– Айдентика
– Дизайн и верстка полиграфических изданий любой сложности
– Иллюстрации, создание персонажей для игр
– Дизайн сайтов
– Сложные коллажи и цветокоррекция фотоматериалов
Образование:
– институт декоративно-прикладного исскуства и дизайна
– национальная Академия искусств и архитектури
Член Союза дизайнеров Украины
Опыт работы в полноцветных глянцевых журналах (арт-директор, дизайнер) – 6 лет
Опыт работы в сетевых рекламных агентствах (дизайнер, арт-директор) – более 5 лет
В настоящее время являюсь владельцем Школы Художественного Мышления, преподаю.
Сайт моей школы: www.basko-basko.com
В соавторстве с отцом разработала методику, зарегестрированную министерством образования Украины.
Веду долгосрочный частный проект в качестве арт-директора.
Схема работы:
1) Выбор на проект – оплата через сервис безопасных сделок (договор, если нужно) – работа – оплата – завершение платежа
2) Предоплата 50% – работа – завершение платежа – все исходники.
Наилучшие результаты достигаются в том случае, когда между заказчиком и исполнителем возникает доверие.
Считаю, что хорошее специальное образование и опыт работы имеет ОГРОМНОЕ значение и дает право называть себя профессионалом.
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