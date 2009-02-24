Рерайт 5 статей

КопирайтингЗавершен54 заявки590 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется 5 статей по разным моделям грузоподъемных механизмов. Нужно отрерайтить каждую в 4 вариантах (повторы исключаются). Каждая статья должна получиться по 1000 знаков. Ваша стоимость?

15 лет назад
anvyz
Антон 
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
Autochthon
Надежда 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
92 отзыва
15 лет назад
$20
3 дня
Спасибо, Надежда, за отличные статьи. Качественный рерайт, очень понравилось. Даже не ожидал от девушки такого знания грузоподъемных машин. Написано грамотно, со знанием дела. Рекомендую обращаться всем, кому нужны хорошие тематические статьи.
Обращайтесь еще. С вами приятно и познавательно работать. Рекомендую: очень требовательный и, в то же время, весьма чуткий заказчик. Оплата без промедления.
  • Похожие заказы

  • Простой рерайт статей. Статьи предоставляются.

    Возможность потренироваться начинающим рерайтерам. Я сбрасываю Вам статьи, вы делаете рерайт, размещаете пару ключей. Статьи по 1000-1500 символов в среднем каждая, (на выходе, исходник может быть больше, вода ужимается...)На начальном этапе нужно 10-15 статей, указывайте ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен уникальный контент

    Нужен уникальный контент об округе и муниципальных образованиях, входящих в него. В интернете информации достаточно, нужно будет ещё собрать и уникализировать, при этом оставив читаемый вид.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Мобильные новости и новинки

    $500

    Наши требования: Компьютерная эрудированность, грамотность, знание английского языка (минимальный уровень - правильное понимание текстов компьютерной тематики). Свободный доступ к сети Интернет (желательно безлимитный). Суть работы: Регулярная подача (от 3 материалов в будний день, не более 3000 сим.) свежих ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание статей на тему работа

    $10

    Написание статей на тему трудоустройства и(или) поиска работников. Каждая статья должна быть адресована либо Работодателю либо Соискателю и должна раскрывать один из аспектов данного вида деятельности. Название+ от 1000 знаков, лучше больше.

    Написание статей
    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Обработка IT-релизов

    $250

    Наши требования: Компьютерная эрудированность, грамотность(!), исполнительность и обязательность. Свободный доступ к сети Интернет (болеечем желательно - безлимитный). Суть работы: Написание новостей из приходящих пресс-релизов (рус. яз.) компьютерной тематики. В связи с тем, что пишут пресс-релизы сотрудники компаний, ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Устав бильярдного клуба и положение о чемпионате.

    $10

    Нужно ознакомиться с содержанием форума www.kruase.kiev.ua, выслушать мои пожеланиями по Skype или ICQ. И после этого оформить все в виде двух документов: 1.Устав клуба Круазе 2.Положения о проведении чемпионата кубка Круазе 2009 P.S.Во вложении Вы найдет вордовский файл, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Копирайт - недвижимость

    Требуется копирайт на тему недвижимость в сочи. + несколько небольших рерайтов о районах города. Стоимость за 1000 симв пишите в ЛС

    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    15 лет назад