Рерайт 5 статей

Нужно ознакомиться с содержанием форума www.kruase.kiev.ua, выслушать мои пожеланиями по Skype или ICQ. И после этого оформить все в виде двух документов: 1.Устав клуба Круазе 2.Положения о проведении чемпионата кубка Круазе 2009 P.S.Во вложении Вы найдет вордовский файл, ...