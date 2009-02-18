Рекламный текст для программного продукта

КопирайтингЗавершен14 заявок245 просмотров
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Добрый день уважаемые копирайтеры. Требуется написать рекламный текст для одного программного продукта, данные по продукту, его функционалу предоставлю. Просьба писать только в проект с ссылкой на портфолио и ценами! Желательно иметь опыт написания таких текстов.

15 лет назад
zauron
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$10
3 дня
Отличный журналист. Получил именно то что хотел, а именно - продающий рекламно-завлекающий текст. Мариночка прямо таки мастер пера.
Положительный образ Заказчика, который терпеливо и глубоко объяснил суть задания. Моментально оплатил выполненную работу. Спасибо.
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