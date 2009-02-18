Рекламный текст для программного продукта

Добрый день уважаемые копирайтеры. Требуется написать рекламный текст для одного программного продукта, данные по продукту, его функционалу предоставлю. Просьба писать только в проект с ссылкой на портфолио и ценами! Желательно иметь опыт написания таких текстов.