Рекламный текст для программного продукта

Возможность потренироваться начинающим рерайтерам. Я сбрасываю Вам статьи, вы делаете рерайт, размещаете пару ключей. Статьи по 1000-1500 символов в среднем каждая, (на выходе, исходник может быть больше, вода ужимается...)На начальном этапе нужно 10-15 статей, указывайте ...
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Добрый день уважаемые копирайтеры. Требуется написать рекламный текст для одного программного продукта, данные по продукту, его функционалу предоставлю. Просьба писать только в проект с ссылкой на портфолио и ценами! Желательно иметь опыт написания таких текстов.
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