Необходима серия статей по Форекс

Возможность потренироваться начинающим рерайтерам. Я сбрасываю Вам статьи, вы делаете рерайт, размещаете пару ключей. Статьи по 1000-1500 символов в среднем каждая, (на выходе, исходник может быть больше, вода ужимается...)На начальном этапе нужно 10-15 статей, указывайте ...