Необходима серия статей по Форекс

$150
КопирайтингЗавершен7 заявок149 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написать несколько статей по тематике "FOREX" (порядка 10). 5-7 торговых стратегий и остальные из области "это интересно".

В предложениях обязательно указывайте свои расценки.

15 лет назад
Shaftman
Юрий 
50 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
2rich
52 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$1
10 дней
В процессе работы Валерий проявил себя, как отличный специалист и ответственный исполнитель. Работать и общаться с Валерием было очень приятно. Обязательно продолжу сотрудничество с Валерием Горбатиковым уже вне weblancer.net и другим рекомендую :)
  • Похожие заказы

  • Простой рерайт статей. Статьи предоставляются.

    Возможность потренироваться начинающим рерайтерам. Я сбрасываю Вам статьи, вы делаете рерайт, размещаете пару ключей. Статьи по 1000-1500 символов в среднем каждая, (на выходе, исходник может быть больше, вода ужимается...)На начальном этапе нужно 10-15 статей, указывайте ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рерайт 5 статей

    Имеется 5 статей по разным моделям грузоподъемных механизмов. Нужно отрерайтить каждую в 4 вариантах (повторы исключаются). Каждая статья должна получиться по 1000 знаков. Ваша стоимость?

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен уникальный контент

    Нужен уникальный контент об округе и муниципальных образованиях, входящих в него. В интернете информации достаточно, нужно будет ещё собрать и уникализировать, при этом оставив читаемый вид.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Мобильные новости и новинки

    $500

    Наши требования: Компьютерная эрудированность, грамотность, знание английского языка (минимальный уровень - правильное понимание текстов компьютерной тематики). Свободный доступ к сети Интернет (желательно безлимитный). Суть работы: Регулярная подача (от 3 материалов в будний день, не более 3000 сим.) свежих ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание статей на тему работа

    $10

    Написание статей на тему трудоустройства и(или) поиска работников. Каждая статья должна быть адресована либо Работодателю либо Соискателю и должна раскрывать один из аспектов данного вида деятельности. Название+ от 1000 знаков, лучше больше.

    Написание статей
    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Обработка IT-релизов

    $250

    Наши требования: Компьютерная эрудированность, грамотность(!), исполнительность и обязательность. Свободный доступ к сети Интернет (болеечем желательно - безлимитный). Суть работы: Написание новостей из приходящих пресс-релизов (рус. яз.) компьютерной тематики. В связи с тем, что пишут пресс-релизы сотрудники компаний, ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад