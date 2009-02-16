Нужен текстрайт

$250
КопирайтингЗакрыт23 заявки735 просмотров
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Необходимо написать 39 рубрик, в каждой по 5 аутентичных статей размером 1500 печатных знаков.

словом.

Общая тема - вентиляция.

Сроки - 10 дней.

Стоимость - 5000 рублей.

15 лет назад
beshemot
61 годУкраина
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Work_home
Ольга 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$280
12 дней
К сожалению, я вынуждена поставить отрицательный отзыв, поскольку Станислав оплатил мне всего 40 (сорок)WMZ из заявленных 280 WMZ. Приняв моё ценовое предложение (280WMZ) и сроки 12 дней, Станислав не посчитал нужным поведать о своих намерениях заплатить мне в два раза меньше - 140WMZ. Когда я решила уточнить стоимость, он ответил молчанием, на тот момент мною было написано 135 статей из требуемых 195. Дальнейшая работа бессонными ночами за 48 центов/1000 технического текста показалась мне лишённой смысла. Задавая вопрос об оплате в течении трёх дней я получала невразумительные объяснения о том, что работу нужно проверить. По словам Станислава, теперь я должна «испытывать лёгкое чувство вины», надеяться и ждать пока он решит, стоит ли оплатить мои 56WMZ, или всё же наказать меня за срыв сроков, так как по его словам, он потерял из-за меня 2000 WMZ на этом заказе. Стоит отметить, что статьи высылались мною ежедневно, небольшими порциями по 15-20 штук, на сегодняшний день они находятся в полном распоряжении Станислава, а также в моём портфолио в разделе Технические статьи. Многоуважаемый Станислав! Вы преподали мне хороший урок на будущее. Думаю, несмотря на то, что у меня маленький ребёнок и незавидное материальное положение, эти 56WMZ всё же Вам гораздо нужнее, поэтому пусть они принесут вам много радости. От всей души желаю Вам по чаще находить таких наивных и доверчивых работников, вроде меня. Впрочем, как только оплата будет призведена в размере 56WMZ, я готова убрать отрицательный отзыв и заменить его на положительный. Спасибо за внимание и понимание. С уважением, Loreleya. Вот техническое задание, работы, которая, по мнению Станислава, стоит 0,48WMZ/1000. Данная тема очень интересная и довольно трудоёмкая. Этот факт немного компенсирует то, что я сделала её практически даром (за 40.WMZ) 1. panasonic 2. lg 3. mitsubishi 4. daikin 5. samsung 6. general 7. hitachi 8. fujitsu 9. toshiba 10. aeg 11. sharp 12. vrv 13. belimo 14. korf 15. vts 16. systemair 17. rosenberg 18. frico 19. системы вентиляции 20. монтаж систем вентиляции 21. проектирование систем вентиляции 22. обслуживание систем вентиляции 23. приточно вытяжная вентиляция 24. вентиляционное оборудование 25. системы кондиционирования 26. прецизионные кондиционеры 27. чиллер 28. установка кондиционера 29. сплит-система 30. монтаж кондиционеров 31. мобильный кондиционер 32. напольные кондиционеры 33. канальные кондиционеры 34. ремонт кондиционера 35. продажа кондиционеров 36. инструкция кондиционер 37. увлажнитель воздуха 38. воздухоочистители 39. ионизатор воздуха Это заголовки статей, каждый из которых является ключевой фразой или словом. Мне нужно по каждому заголовку 5 аутентичных статей с использованием этих ключей объемом 1500 печатных знаков. Тип текста: повествовательная или обзорная статья Объем: 1500 печатных знаков. Формат документа: winword (.doc) Гарнитура: Arial Кегль: 10 Стиль форматирования: обычным стилем Темы, которые нужно раскрыть: Должно освещаться нечто новое (открытие отрасли, появление уникальной услуги, описание новой методики или оригинального продукта), словом это должна быть новость от слова <<новь>>, не затасканные прежде темы. Можно придумать любую подоплеку о происходящих событиях, любой вымышленный факт - но важно помнить, что текст будут читать люди знающие специфику много лет, и важно фантазировать умело. Ресурс, где будет публикация: сайт климатического оборудования Целевая аудитория: Специалисты, инженер- проектировщики вентиляции, представители компаний-производителей, интересующиеся спецификой освещаемой темы. Пожелания по стилю: Желательно обходить пустословие стороной, и вносить в статьи больше конкретики. Упоминание перекрестных событий, родственных идей, авторитетных заключений специалистов о разбираемом вопросе. Ключевые слова соответствуют в каждом случае заголовку статьи. Все заголовки упомянуты в исходном техзадании. Все ключевые слова и фразы нужно выделить жирным. (bolder) Все ключевые слова и фразы пишутся без изменения морфологии (нельзя склонять, спрягать и т.п.) Плотность ключевых слов: В каждой из статей использовать не более и не менее 4 ключевых слов (фраз) Уникальность: Текст должен быть полностью аутентичным - исходные материалы проверяются на антиплагиат, и по запросам поисковых систем. Обратная связь: Отправлять статьи сюда: [email protected] с пометкой "текстрайт". Название вложенного документа по заголовку статьи + дата отправления + ваш никнейм.
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