Составление гороскопов для женского журнала

КопирайтингЗакрыт18 заявок1053 просмотра
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Периодичность - 1 раз в неделю для всех знаков зодиака.

пишите ваши цены, примеры гороскопов.

аська 219539874, почта [email protected]

проект enjoy.ru - сейчас ведется редизайн. старт проекта - март месяц.

15 лет назад
infodesign
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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