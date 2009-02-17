Подготовить комплексный медиаплан - баннеры

КопирайтингЗакрыт6 заявок203 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется проведение широкомасштабной рекламной компании, в связи с чем требуется медиаплан; банерная реклама.

Что касается тематик, то это сайты по следующим отраслям:

Алкогольная продукция

Слабоалгогольные напитки

Безалгогольные напитки

Соки

Кондитерские изделия

Молочные продукты

Полуфабрикаты

Заморозка

Снеки

Чай/кофе

Возможно Вы сможете порекомендовать что-то ещё, напоминаю, что нас интересуют производители, владельцы брендов.

Относительно цен, ничего не могу сказать, мы пока даже не представляем сколько это может стоить, поэтому как обычно даём запросы в несколько компаний, затем сравниваем медиапланы!

Собственно, каждое направление - это отдельный медиаплан, и нужно проработать каждое направление очень тщательно.

Рекламировать собираются свои работы в разных областях.

Например, если это Безалгогольные напитки, то что они имеют опыт работы с Аква Минерале, Фрутоняней и пр. - т.е. что они являются экспертами в этом рынке

Если соки - то что они делали компании для Тонус, J7, Frustyle, Я, Фруктовый сад

Рекламируем работы рекламного агентства. Будут банеры типа "Мы прорабатывали рекламные компании для таких-то компаний, и поэтому мы - лидеры рекламного рынка в этом сегменте".

15 лет назад
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Текст для сайта "Холодильное оборудование"

    $4

    Необходимо составить читаемые СЕО текст для главной страницы сайта. 2000 символов Ключевые слова - которые должны быть упомянуты: торговое холодильное оборудование холодильное оборудование магазинов торговое оборудование витрины холодильное торговое оборудование торговое оборудование стеллажи холодильное оборудование Можно микс-рерайт текстов с сайтов из топ3 яндекса ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание уникальных статей, перерабока готовых

    Необходим человек для написания уникальных статей по различным тематикам или же переработка готовых статей под уникальные. Статьи для публикации на интернет-сайтах. Желателен опыт работы по следующим тематикам: Строительство, паркет, мебель, дизайн интерьеров, светильники, ...

    Копирайтинг101 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Две статьи на автотематику

    $7

    Здравствуйте! До 21.00 сегодняшнего вечера мне нужны две статьи на автотематику. Примерно на 1300 знаков каждая. Оплата 7 у.е. за обе статьи в виде денежных единиц Веблансера + отличный отзыв. Исполнителя выберу в течение часа. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рерайт FAQ компьютерных журналов

    Нужны люди для рерайта разделов FAQ компьютерных журналов: приведение к единому образцу и уникализация текстов. Обьёмы большие, журналов много, рерайтер нужен не один.

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Текст для всех страниц сайта

    Требуется написать текст для всех страниц сайта. Текст для людей + легкая оптимизация. Подробное ТЗ предоставлю выбранным исполнителям. Сайта 3, так что рассмотрю несколько кандидатур. Цены выше 4$ за 1000 прошу не предлагать.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен пресс-релиз сайта финансового. Укр+Рус

    Нужен пресс релиз около 1000-1500 символов. Сайт финансовой услуги. Уникальной. Обязательно русский и украинский вариант. Ниже условия. Предоставляю проект, несколько ссылок для ознакомления, описание проекта. Если понравиться, закажу еще несколько текстов для сайта ну и дальнейшее ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рерайт

    $250

    Необходим качественный рерайтинг по фармацевтическим препаратам. Большой объем, постоянная основа. 200$ в месяц.

    Копирайтинг83 заявки
    Закрыт
    15 лет назад