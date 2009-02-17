Подготовить комплексный медиаплан - баннеры

Требуется проведение широкомасштабной рекламной компании, в связи с чем требуется медиаплан; банерная реклама.

Что касается тематик, то это сайты по следующим отраслям:

Алкогольная продукция

Слабоалгогольные напитки

Безалгогольные напитки

Соки

Кондитерские изделия

Молочные продукты

Полуфабрикаты

Заморозка

Снеки

Чай/кофе

Возможно Вы сможете порекомендовать что-то ещё, напоминаю, что нас интересуют производители, владельцы брендов.

Относительно цен, ничего не могу сказать, мы пока даже не представляем сколько это может стоить, поэтому как обычно даём запросы в несколько компаний, затем сравниваем медиапланы!

Собственно, каждое направление - это отдельный медиаплан, и нужно проработать каждое направление очень тщательно.

Рекламировать собираются свои работы в разных областях.

Например, если это Безалгогольные напитки, то что они имеют опыт работы с Аква Минерале, Фрутоняней и пр. - т.е. что они являются экспертами в этом рынке

Если соки - то что они делали компании для Тонус, J7, Frustyle, Я, Фруктовый сад

Рекламируем работы рекламного агентства. Будут банеры типа "Мы прорабатывали рекламные компании для таких-то компаний, и поэтому мы - лидеры рекламного рынка в этом сегменте".