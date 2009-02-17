Текст для сайта "Холодильное оборудование"

$4
КопирайтингЗакрыт27 заявок396 просмотров
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Необходимо составить читаемые СЕО текст для главной страницы сайта. 2000 символов

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Можно микс-рерайт текстов с сайтов из топ3 яндекса по этим запросам

15 лет назад
olly
NaN лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
morgan159
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$4
1 день
Рекомендую. Дает четкое тз, исправно и вовремя платит.
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