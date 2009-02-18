Две статьи на автотематику

$7
КопирайтингЗавершен14 заявок259 просмотров
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Здравствуйте! До 21.00 сегодняшнего вечера мне нужны две статьи на автотематику. Примерно на 1300 знаков каждая. Оплата 7 у.е. за обе статьи в виде денежных единиц Веблансера + отличный отзыв. Исполнителя выберу в течение часа. Спасибо за внимание!

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Всем спасибо!

Даже не ожидала, что откликнется так много профессионалов:)) Поэтому выбираю буквально методом тыка...

Всем удачи и успехов в работе!

15 лет назад
NATA-FREE
Наталья 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$7
1 день
Марина выполнила задание быстро и качественно. Представленные тексты отвечают всем требованиям. Спасибо!
Приятный, положительный человек, четкая постановка задачи, денежка своевременно. Спасибо.
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