Здравствуйте! До 21.00 сегодняшнего вечера мне нужны две статьи на автотематику. Примерно на 1300 знаков каждая. Оплата 7 у.е. за обе статьи в виде денежных единиц Веблансера + отличный отзыв. Исполнителя выберу в течение часа. Спасибо за внимание!

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Всем спасибо!

Даже не ожидала, что откликнется так много профессионалов:)) Поэтому выбираю буквально методом тыка...

Всем удачи и успехов в работе!