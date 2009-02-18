Требуются авторы мини-рецензий (700-1000 знаков), способных через слово, компетентно и ярко выразиться о кино. Платим от 15руб. за каждую достойно написанную вещь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! До 21.00 сегодняшнего вечера мне нужны две статьи на автотематику. Примерно на 1300 знаков каждая. Оплата 7 у.е. за обе статьи в виде денежных единиц Веблансера + отличный отзыв. Исполнителя выберу в течение часа. Спасибо за внимание!
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Всем спасибо!
Даже не ожидала, что откликнется так много профессионалов:)) Поэтому выбираю буквально методом тыка...
Всем удачи и успехов в работе!
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