olly

Гость olly

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Верстка дизайна в шаблон Subdreamer и Vbulletin

    Есть нарисованный дизайн. Необходимо грамотно порезать и сверстать его в шаблон под CMS сабдример и так же форумную версию дизайна сверстать в шаблон VBulletina. Возможно разными исполнителями.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать несколько флеш баннеров

    Для сайта по туризму. 2-3 простых флеш банера 695х100 и 240х400 И основное 1 элемент дизайна сайта. В чем идея: Ряд картинок в виде полосы.. При загрузке картинки начинают горизонтально скролироваться на маленькой скорости. При наведении мышки ...

    Дизайн сайта
    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт. Парсить отзывы с сайта в базу Vbulletin

    $350

    Необходимо написать парсилку отзывов об отелях с сайта туры.ру и(или) топхотелс.ру Отзывы необходимо постить в вбуллетин форум.. Наиболее просто это реализовать - создавая из отзывов РСС ленту а ленту вбуллетин может сам парсить и создавать топики. Т.е. по ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Редизайн сайта + верстка для Subdreamer

    $800

    Необходимо провести редизайн для туристического портала горящих туров Киви.ру Задача состоит из 3х этапов 1. Разработка дизайн-макета для главной страницы www.kivi.ru страницы турфорума www.kivi.ru/forum Формы поиска туров www.kivi.ru/poisk_turov Более подробное ТЗ на дизайн выложено ТУТ ...

    Дизайн сайтаCSSРедизайн сайтаAjax
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать иконки для сайта, туризм

    $80

    Необходимо создать ряд иконок для сайта kivi.ru 1. Иконки характеризующие типы отелей(будут располагаться в строчках напротив каждого отеля): -Отдых с детьми -Спортивный отдых -Романтический отдых -Гольф -Молодежный отдых -Оздоровительный отдых(отдых с лечением) -Активный,Развлечения,анимация в отеле -Релакс-спокойный тихий отдых -Горнолыжный отдых -Бизнес отдых,конференции Ценовые категории: -ВИП отдых, Эксклюзив, Очень ...

    Иконки и Пиксель-арт17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать сайт-визитку компании, с каталогом

    $150

    Необходимо создать сайт для компании на 20-30 страниц с каталогом продукции. Должно получиться что то вроде kifato-group.ru Только совсем в другом дизайне и на цмс. Задача на 3 этапа 1.Разработать дизайн сайта 2.Поставить цмс - чтонибудь простое и фукнциональное 3.Наполнить ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»50 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение форума

    Необходимо наполнить туристический форум отзывами об отелях. Отзывы надо будет рерайтить и постить "своими словами" с других ресурсов. Кроме отзывов можно вступать в общение и создавать общую активность. Оплата - 10рублей за 1000 символов На форуме стоит ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Текст для сайта "Холодильное оборудование"

    $4

    Необходимо составить читаемые СЕО текст для главной страницы сайта. 2000 символов Ключевые слова - которые должны быть упомянуты: торговое холодильное оборудование холодильное оборудование магазинов торговое оборудование витрины холодильное торговое оборудование торговое оборудование стеллажи холодильное оборудование Можно микс-рерайт текстов с сайтов из топ3 яндекса ...

    Рерайт текстаТексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Карта метро Москвы с офисами продаж. Флеш или gif.

    $100

    Необходимо создать карту метро москвы с небольшой анимацией показывающей местоположение офисов продаж. С возможностью самостоятельно добавлять-убирать офисы. Пример на сайте: gdenasnet.ru/contacts.php#moscow Может у кого то готовое есть уже.

    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Вертикальное меню для сайта

    $10

    Необходимо сделать вертикально раскрывающееся по клику меню на css или css+js или аяксе главное чтобы везде одинаково отображалось. И встроить его в css стили сайта. *пунк1 -подпункт1 инфа+телефон -подпункт2 инфа+телефон -подпункт3 инфа+телефон *пунк2 *пунк3

    CSS
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать сайт - поставить на ЦМС

    $100

    Необходимо создать сайт из готового контента. Дизайн уже готов(шапка, картинки) Нужно сверстать в html странички и поставить на мою ЦМСку (немного изменив css шаблон) Сайт всего на 5-10 страниц

    HTMLCSS
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модифицировать плагин для Сабдримера

    $50

    Имеется сайт построенный на Сабдримере и все тексты размещены с помощью прагина Article Placer (142) В последней версии скрипта - существует поддержка СЕО урл для обычных статей, но она не работает для плагина Article Placer (142). необходимо ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание-рерайтинг статей по странам для турсайта

    $50

    Для турпортала необходимо составить 10-20 статей по странам с насыщением ключевиками и т.д. Общая информация, основные курорты, валюда, сезоны и т.д. Возможен рерайтинг и компоновка из других источников. Главное чтобы был уникальный для СЕО текст на 80% и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Веб система управленческого учета

    Необходимо создать вебсистему управленческого учета турфирмы. Задачи 1 Упрощать менеджерам оформление туров, распечатку договоров 2 Обеспечивать контроль директором всех операций 3 Обеспечивать пользователям возможность наблюдать статус своих заявок онлайн 4 Интеграция регистрируемой сделки нового пользователя с форумом Vbulletin(регистрировать на форуме) 5 ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Подобрать картинку, разработать пару мини баннеров

    $50

    Необходимо подобрать картинку на тематику отдыха, лучше рисованную, а не фографию. для правого края сайта kivi.ru и обработать ее под шапку (размер, плавный переход) А так же необходимо сделать пару мини банеров(ушек) с рекламным текстом и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Необходимо подобавлять информацию на форум

    $50

    Сайт kivi.ru Необходимо поиском по тура на сайте находить информацию об отеле http://tours.kivi.ru/Hotels/3v7cf80c51edb428523b3d27acec6f5b2ef376f687a956b743/html После чего копировать текст, адрес картинки и вставлять на форум(добавляя пост) в таком виде http://www.kivi.ru/forum/f6/papillon-ayscha-5-a-1176/#post1208 После чего получившиеся урлы добавлять в хтмл табличку(элементарно вставлять в заготовку) ...

    HTML
    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Joomla+vBull портал

    $150

    Необходимо установить и настроить на хосте Vbulletin форум с модулями VBseo,посетило сегодня, VBadv, VBplaza, Модуль добавления фотоальбомов + Основную страницу на основе Joomla, с модулем обьединяющим юзеров с буллетином, последние посты с форума и еще парой ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Контент менеджер

    $100

    Необходим контент менеджер для создания базы товаров и рекламных материалов в интернет магазине. Навыки хтмл-верстки, создания рекламных статей.

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    19 лет назад
Отзывы фрилансеров
SField
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
39 отзывов
$250
10 баллов
14 лет назад
Скрипт. Парсить отзывы с сайта в базу Vbulletin
Отличный заказчик. Четко объяснил, что необходимо выполнить. Быстро внес нужные корректировки в ТЗ. После предварительного тестирования на моём хостинге, без задержек, сообщил какие изменения необходимо внести. Как только к демонстрационной версии не было вопросов, оплатил работу. Приятен в общении. Постоянно online в icq. Всем советую! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Доволен сотрудничеством. Все сделано быстро и четко. Профессиональный подход
Ответный отзыв
morgan159
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$4
10 баллов
15 лет назад
Текст для сайта "Холодильное оборудование"
Рекомендую. Дает четкое тз, исправно и вовремя платит.
Katalena
42 годаКамбоджа
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$18
10 баллов
15 лет назад
Создание-рерайтинг статей по странам для турсайта
Славно поработали с хорошим заказчиком. Все отлично - грамотно поставленное задание. Консультирование. Оплата во время. Советую!
Сотрудничали по рерайту небольших текстов. Все отлично!
Ответный отзыв
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Подобрать картинку, разработать пару мини баннеров
Очень порядочный и приятный в общении заказчик. Спасибо Вам за проект и всего самого доброго!
Отлично справилась с заданием. Терпеливо переделывала несколько раз дизайн в соответствии с доп. пожеланиями.
Ответный отзыв