Необходимо написать парсилку отзывов об отелях с сайта туры.ру и(или) топхотелс.ру Отзывы необходимо постить в вбуллетин форум.. Наиболее просто это реализовать - создавая из отзывов РСС ленту а ленту вбуллетин может сам парсить и создавать топики. Т.е. по ...