Есть нарисованный дизайн. Необходимо грамотно порезать и сверстать его в шаблон под CMS сабдример и так же форумную версию дизайна сверстать в шаблон VBulletina. Возможно разными исполнителями.
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Для сайта по туризму. 2-3 простых флеш банера 695х100 и 240х400 И основное 1 элемент дизайна сайта. В чем идея: Ряд картинок в виде полосы.. При загрузке картинки начинают горизонтально скролироваться на маленькой скорости. При наведении мышки ...Баннеры15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $350
Необходимо написать парсилку отзывов об отелях с сайта туры.ру и(или) топхотелс.ру Отзывы необходимо постить в вбуллетин форум.. Наиболее просто это реализовать - создавая из отзывов РСС ленту а ленту вбуллетин может сам парсить и создавать топики. Т.е. по ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $800
Необходимо провести редизайн для туристического портала горящих туров Киви.ру Задача состоит из 3х этапов 1. Разработка дизайн-макета для главной страницы www.kivi.ru страницы турфорума www.kivi.ru/forum Формы поиска туров www.kivi.ru/poisk_turov Более подробное ТЗ на дизайн выложено ТУТ ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $80
Необходимо создать ряд иконок для сайта kivi.ru 1. Иконки характеризующие типы отелей(будут располагаться в строчках напротив каждого отеля): -Отдых с детьми -Спортивный отдых -Романтический отдых -Гольф -Молодежный отдых -Оздоровительный отдых(отдых с лечением) -Активный,Развлечения,анимация в отеле -Релакс-спокойный тихий отдых -Горнолыжный отдых -Бизнес отдых,конференции Ценовые категории: -ВИП отдых, Эксклюзив, Очень ...Иконки и Пиксель-арт17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $150
Необходимо создать сайт для компании на 20-30 страниц с каталогом продукции. Должно получиться что то вроде kifato-group.ru Только совсем в другом дизайне и на цмс. Задача на 3 этапа 1.Разработать дизайн сайта 2.Поставить цмс - чтонибудь простое и фукнциональное 3.Наполнить ...Сайты «под ключ»50 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо наполнить туристический форум отзывами об отелях. Отзывы надо будет рерайтить и постить "своими словами" с других ресурсов. Кроме отзывов можно вступать в общение и создавать общую активность. Оплата - 10рублей за 1000 символов На форуме стоит ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт15 лет назад
- $4
Необходимо составить читаемые СЕО текст для главной страницы сайта. 2000 символов Ключевые слова - которые должны быть упомянуты: торговое холодильное оборудование холодильное оборудование магазинов торговое оборудование витрины холодильное торговое оборудование торговое оборудование стеллажи холодильное оборудование Можно микс-рерайт текстов с сайтов из топ3 яндекса ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $100
Необходимо создать карту метро москвы с небольшой анимацией показывающей местоположение офисов продаж. С возможностью самостоятельно добавлять-убирать офисы. Пример на сайте: gdenasnet.ru/contacts.php#moscow Может у кого то готовое есть уже.Веб-программирование20 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Необходимо сделать вертикально раскрывающееся по клику меню на css или css+js или аяксе главное чтобы везде одинаково отображалось. И встроить его в css стили сайта. *пунк1 -подпункт1 инфа+телефон -подпункт2 инфа+телефон -подпункт3 инфа+телефон *пунк2 *пунк3Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Необходимо создать сайт из готового контента. Дизайн уже готов(шапка, картинки) Нужно сверстать в html странички и поставить на мою ЦМСку (немного изменив css шаблон) Сайт всего на 5-10 страницСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Имеется сайт построенный на Сабдримере и все тексты размещены с помощью прагина Article Placer (142) В последней версии скрипта - существует поддержка СЕО урл для обычных статей, но она не работает для плагина Article Placer (142). необходимо ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Для турпортала необходимо составить 10-20 статей по странам с насыщением ключевиками и т.д. Общая информация, основные курорты, валюда, сезоны и т.д. Возможен рерайтинг и компоновка из других источников. Главное чтобы был уникальный для СЕО текст на 80% и ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо создать вебсистему управленческого учета турфирмы. Задачи 1 Упрощать менеджерам оформление туров, распечатку договоров 2 Обеспечивать контроль директором всех операций 3 Обеспечивать пользователям возможность наблюдать статус своих заявок онлайн 4 Интеграция регистрируемой сделки нового пользователя с форумом Vbulletin(регистрировать на форуме) 5 ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо подобрать картинку на тематику отдыха, лучше рисованную, а не фографию. для правого края сайта kivi.ru и обработать ее под шапку (размер, плавный переход) А так же необходимо сделать пару мини банеров(ушек) с рекламным текстом и ...Баннеры1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Сайт kivi.ru Необходимо поиском по тура на сайте находить информацию об отеле http://tours.kivi.ru/Hotels/3v7cf80c51edb428523b3d27acec6f5b2ef376f687a956b743/html После чего копировать текст, адрес картинки и вставлять на форум(добавляя пост) в таком виде http://www.kivi.ru/forum/f6/papillon-ayscha-5-a-1176/#post1208 После чего получившиеся урлы добавлять в хтмл табличку(элементарно вставлять в заготовку) ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Необходимо установить и настроить на хосте Vbulletin форум с модулями VBseo,посетило сегодня, VBadv, VBplaza, Модуль добавления фотоальбомов + Основную страницу на основе Joomla, с модулем обьединяющим юзеров с буллетином, последние посты с форума и еще парой ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходим контент менеджер для создания базы товаров и рекламных материалов в интернет магазине. Навыки хтмл-верстки, создания рекламных статей.Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт19 лет назад