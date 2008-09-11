Подобрать картинку, разработать пару мини баннеров

Необходимо подобрать картинку на тематику отдыха, лучше рисованную, а не фографию. для правого края сайта kivi.ru и обработать ее под шапку (размер, плавный переход)

А так же необходимо сделать пару мини банеров(ушек) с рекламным текстом и фоном