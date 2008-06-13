Создание баннера для программы рекламы в соц сети

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен18 заявок352 просмотра

Создание баннера для программы рекламы в соц сети

требуется создать баннер для программы рекламы с соц сети в стиле существ баннера

формат гиф

пример текст на сайте

http://www.mobilnova.com/

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17 лет назад
dennisa
Денис 
44 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Zodios
Team 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
52 отзыва
17 лет назад
$15
1 день
C было Иваном было очень эффективно и просто работать. Не проблема поменять мелкие детали или сделать сапппорт по сданному баннеру. В целом впечатление очень положительное. Планируем работать дальше.
Приятный заказчик, почти всегда на связи, правки вносит оперативно, сверхестевственных вещей не требует, в общем работой остался доволен, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Zodios
Team 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
52 отзыва
17 лет назад

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