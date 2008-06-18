Нужен постоянный человек который будет создавать промо банеры( флеш) для кино проекта. оплата за каждый банер!
Баннеры для медсайта
Нужны качественные баннеры для медицинского сайта, посвященного бесплатным медицинским консультациям. Требуется создать gif-баннеры (анимационные и статичные) основных форматов: 468х60, 234х60, 120х60, 120х240, 120х600, 100х100, 240х400, 150х80, 600х90.
Цены обсуждаются.
Срок: думаю, профессионалу потребуется не больше недели.
Портфолио по баннерам обязательно!
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