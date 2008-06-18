Баннеры для медсайта

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Завершен33 заявки623 просмотра

Нужны качественные баннеры для медицинского сайта, посвященного бесплатным медицинским консультациям. Требуется создать gif-баннеры (анимационные и статичные) основных форматов: 468х60, 234х60, 120х60, 120х240, 120х600, 100х100, 240х400, 150х80, 600х90.

Цены обсуждаются.

Срок: думаю, профессионалу потребуется не больше недели.

Портфолио по баннерам обязательно!

17 лет назад
fernand
Иванов 
44 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

sibirix-web
Студия 
42 года
19 лет в сервисе
Была
14 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад
Судя по портфолио, работы у студии неплохие. Но вот со мной ребята почему-то работать нормально не захотели. Дерут такие деньги, а все, что сделал дизайнер, это слепил на скорую руку (судя по работе - минут за 10-15) некое подобие баннера. Этот вариант мне и предложили как окончательный. При этом еще настоятельно убеждали меня в том, что анимационный флэш-баннер увидет гораздо больше посетителей Интернета, чем гиф. В общем я ожидал лучшего...
Zodios
Team 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
52 отзыва
17 лет назад
$120
1 день
Ребята работают оперативно и главное - качественно. Учли все пожаления, все тонкости ТЗ. Я очень придирчив к каждой мелочи, но их это не смутило. 10 баллов!
Пожалуй, лучший из всех заказчиков, с которыми мне приходилось за это короткое время работать на веблансере ( не в обиду другим ), но этот человек знает, чего хочет, и умеет граммотно и четко это объяснять. С ним работа действительно получается в итоге отличной по всем параметрам, потому что этот человек и сам мог бы стать неплохим дизайнером, если бы захотел, как мне кажется .) Рекомендую тем фрилансерам, которые любят работать на результат, оплата тоже достойная, в общем впечатления только положительные .)

Заявки фрилансеров

sibirix-web
Студия 
42 года
19 лет в сервисе
Была
14 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад
Zodios
Team 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
52 отзыва
17 лет назад

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