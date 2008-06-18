Баннеры для медсайта

Пожалуй, лучший из всех заказчиков, с которыми мне приходилось за это короткое время работать на веблансере ( не в обиду другим ), но этот человек знает, чего хочет, и умеет граммотно и четко это объяснять. С ним работа действительно получается в итоге отличной по всем параметрам, потому что этот человек и сам мог бы стать неплохим дизайнером, если бы захотел, как мне кажется .) Рекомендую тем фрилансерам, которые любят работать на результат, оплата тоже достойная, в общем впечатления только положительные .)