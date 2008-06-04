Flash шапка (форекс)

Нужн сделать флеш шапку.

Размеры нестандартные около 750х200

Тематика сайта - доверительное управление, инвестиции.

Никакой ярковыраженной анимации не нужно, т.е. анимация не должна быть активной - несколько эффектов и все.

Цетовая гамма - 3-4 цвета.

Теперь о выборе фрилансера:

Оставляйте свои предложения только здесь, с портфолио (желательно с подобной тематикой) и приблизительными сроками, ценами.

Я выберу из претендентов наиболее подходящего фрилансера, затем решим остальные вопросы.

В приложении - верхняя часть сайта ге и буде флеш.