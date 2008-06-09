Баннер для сайта

Для сайта MYNEWS (mynews.com.ua) - необходимо нарисовать баннер - 730*90.

Mynews - новостная социальная сеть. Пользователи сами добавляют новости, голосуют за понравившиеся, комментируют, оценивают комментарии, добавляют друг друга в друзья...

В июне 2008 года в г.Киеве, а позже и в других городах Украины, по мотивам сайта будет выпускаться бесплатная газета, в которой будут содержаться публикации, котрые пользователи на сайте вывели в ТОП. Также к каждой публикации в газете будут печататься самые популярные комментарии. Получится такая себе интернет-газета.

Вот на эту тему и нужно сделать баннер.