Баннер для сайта

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Завершен14 заявок270 просмотров

Для сайта MYNEWS (mynews.com.ua) - необходимо нарисовать баннер - 730*90.

Mynews - новостная социальная сеть. Пользователи сами добавляют новости, голосуют за понравившиеся, комментируют, оценивают комментарии, добавляют друг друга в друзья...

В июне 2008 года в г.Киеве, а позже и в других городах Украины, по мотивам сайта будет выпускаться бесплатная газета, в которой будут содержаться публикации, котрые пользователи на сайте вывели в ТОП. Также к каждой публикации в газете будут печататься самые популярные комментарии. Получится такая себе интернет-газета.

Вот на эту тему и нужно сделать баннер.

17 лет назад
avanturist44
49 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
$40
2 дня
Работать было просто и легко. В заявленный срок сделала все в точности, что я просил. Остался очень доволен. Теперь знаю к кому ходить за баннерами :)
Хороший заказчик. Человек точно знает что ему нужно, поэтому проблем в работе не возникало. Оплата за работу произведена была незамедлительно.

Заявки фрилансеров

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад

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