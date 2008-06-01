Доработать 2 флеша

Необходимо доработать 2 флеш баннера и в одной схеме дорисовать стрелку и пару объектов. Даём все исходники и как всё должно быть придумывать не надо. Детали по переписке. Жду предложения по ценам и срокам. подробную задачу сможете увидеть www.doctoroptika.com.ua