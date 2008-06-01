Красочный и яркий баннер на флеше

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт20 заявок318 просмотров

Надо сделать красочный и яркий баннер на флеше

бюджет $200-250

баннер в 3х форматах

468х60

240х60

80х468

срок - выходные. в понедельник хочу релиз.

без портфолио просьба не беспокоить.

пишем в приват или на мыло [email protected]

17 лет назад
DarkStaLkeR
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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