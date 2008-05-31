Красивый и стильный баннер 200*200

Срочно нарисовть 16 кнопок 88х31 различных оттенков, примерно как здесь http://www.iryazan.ru/register/ можно покрасивее, учесть-слева вверху сделать надпись "рейтинг" или "топ", под этой надписяю-"wmtorg" с таким расчётом, что-бы с правой стороны осталось место для ...