Кнопки 88х31

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Завершен10 заявок284 просмотра

Срочно нарисовть 16 кнопок 88х31 различных оттенков, примерно как здесь http://www.iryazan.ru/register/ можно покрасивее, учесть-слева вверху сделать надпись "рейтинг" или "топ", под этой надписяю-"wmtorg" с таким расчётом, что-бы с правой стороны осталось место для цифр в 3 ряда.

17 лет назад
rurs
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

crackos
Кирилл 
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$15
Очень добросовестный и понятливый человек, работу сделал на отлично, рекомендую всем!!!
Сотрудничество было легким и непринужденным :) Сразу понятно, чего хочет заказчик, в общем, работать приятно. Я доволен сотрудничеством с данным человеком, буду рад, если оно продолжится в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

crackos
Кирилл 
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад

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