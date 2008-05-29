Анимирование баннера по раскадровке

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки192 просмотра

Нужно сделать анимацию баннера (простые эффекты: выезд, вьезд, проявление текста).

Исходники в PSD, есть пример (слишком тяжелый)

Срок: Завтра к 11 утра.

Без предоплаты, или СБС.

17 лет назад
SmartDesign
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

oxide
42 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$15
Быстро и качественно. Спасибо.
Приятно было сотрудничать. Полная адекватность.

Заявки фрилансеров

oxide
42 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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