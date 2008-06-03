Вертикальный баннер

Быстрый профессиональный человек, видно что на банерах собаку съел. быстро внес изменения. может мне и не требовалась такая сверхскорость - но человек работал и в 5 утра, когда попросил о небольшой коррекции. это располагает как к профи и как к человеку, который не подведет.