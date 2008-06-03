Нужен flash баннер для автосалона Hyundai. Размер 760*90. Продвигать нужно этот сайт http://www.hyundai-al.ru
Вертикальный баннер
Требуется создать вертикальный анимированный баннер
Формат баннера: 120х600 пикселей (вертикальный), gif
Идея: Смешарики - посмотри смешной мультик!!!
Выбранный исполнитель
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