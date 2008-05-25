Нужны качественные анимированные гиф баннеры для 2х игровых сайтов, пакет - 468х60 88х31 а так же для одного из сайтов нужен третий баннер 468х60, который ...
Шильдик для веб)
Есть логотип компании (в аи файле архив). Задача: придумать и нарисовать шильдик, который бы размещался на сайтах партнеров в виде логотипа с надписью "Купить в интернет". Пример подобного шильдика разработанного под конкретный дизайн в архиве. В данном случае важно, что бы он подходил под большинство дизайнов, выделялся и хотелось на него нажать...
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