Шильдик для веб)

Есть логотип компании (в аи файле архив). Задача: придумать и нарисовать шильдик, который бы размещался на сайтах партнеров в виде логотипа с надписью "Купить в интернет". Пример подобного шильдика разработанного под конкретный дизайн в архиве. В данном случае важно, что бы он подходил под большинство дизайнов, выделялся и хотелось на него нажать...