Нужен gif банер для zakon-rus.ru

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт27 заявок294 просмотра

Нужен gif банер для http://zakon-rus.ru/ - до 25кб ,кликабельный по словосочетаниям -

.-Продажа готовых фирм (ООО, ЗАО, ОАО)

-Продажа оффшоров

-Налоги и налоговое планирование

-Юридические консультации

17 лет назад
anticlub
Олег 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Баннеры для двух игровых сайтов

    Нужны качественные анимированные гиф баннеры для 2х игровых сайтов, пакет - 468х60 88х31 а так же для одного из сайтов нужен третий баннер 468х60, который ...

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужен Flash banner

    $50

    Нужен Flash banner Размер до 35 Кб. Если не получится уложится, то до 50 Кб. Пишите бюджеты и сроки. Ширина 468 px Высота 60 px Все предложения пишите сюда. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Баннер для сайта

    Требуется разработать flash-баннер. Баннер будет размещаться на сайте kandagar.com, в правой колонке. Ширина: 150 пикс, высота 100-300 пикс, размер до 25кБ. Текст: Онлайн-бронирование Наличие мест ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Баннер

    Баннер, GIF, статика, 200х65, до 10 к.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Flash-баннер 140х100

    $10

    В магазине открылась live-room - комната, где можно подключить интересующую вас аккустическую систему (к любому из ресиверов) и послушать ее звучание. Нужен красочный баннер для анонса статьи. Возможно на его основе сделать еще ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание баннеров для сайта о школе

    Необходимо создать серию баннеров о сайте школы. Есть логотип школы. Размеры: 120*120,150*150,468*60,200*45,200*400. Флашь или гиф особого значения не имеет. Название школы: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 с.Троицкое (МОУ ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Баннеры. Нужен профессионал.

    $250

    Нужны классные баннеры вот в таком стиле: http://fatloss4idiots.com/aff/bannerPage/ яркие, стильные на тему здоровое питание, похудание. GIF, Flash. Нужен профессионал, начинающим просьба не писать.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужно 3 гиф баннера

    Нужно сделать 3 гиф баннера на одну тематику для рекламы услуг провайдера интернет. Размеры 240х350, 728х90, 468х60. Просьба писать только тем, у кого есть портфолио и опыт разработки баннеров. Указывайте цены и сроки.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Флешролик

    Здравствуйте! Предлагаю Вам сделать не очень большой флеш-баннер на наш сайт totdom.com Требуемые профессиональные навыки – умение работать с векторной графикой (без растра почти, поэтому этот навык – самый ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад