Разработка .GIF мобильного контента

Добрый день, коллеги!

Для целей наполнения Bluetooth-сети Lexil (www.lexil.ru) информационным и развлекательным контентом (анекдоты, новости, картинки, видеоролики и пр.) на 2-3 летних месяца ищем себе грамотного дизайнера.

В его задачи войдет:

1. Ежедневный (включая выходные) отбор контента из интернет-источников (около 10 единиц в день) - анекдоты, видеоролики, смешные картинки и т.д.

2. Преобразование контента в форматы, понятные мобильным устройствам (текстовые заметки, анимированные Gif-ки, видеоролики формата 3gp) и оптимизированные под выбранное разрешение (например 176х208)

3. Отправка готового контента на email

Приоритетным форматом является Gif с количеством слайдов не более 5.

Готовы платить сдельно или фикс до 1000$ в месяц. В последствии, возможно, будем готовы продолжить сотрудничество.

Для оценки вашей квалификации пришлите, пожалуйста, хотя бы один пример в соответствии с описанными выше требованиям - [email protected]. Пример мобильного контента здесь - http://lexil.ru/proud/portfolio/kitchen/

Личное присутствие человека в офисе компании необязательно.

P.S. В этой задаче надо не только быть неплохим дизайнером и понимать основы правильного размещения контента с учетом особенностей мобильных телефонов, но и иметь вкус в отношении отбираемого контента, который предстоит преобразовывать в мобильный формат.