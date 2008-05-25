Нужны качественные анимированные гиф баннеры для 2х игровых сайтов, пакет - 468х60 88х31 а так же для одного из сайтов нужен третий баннер 468х60, который ...
Разработка .GIF мобильного контента
Добрый день, коллеги!
Для целей наполнения Bluetooth-сети Lexil (www.lexil.ru) информационным и развлекательным контентом (анекдоты, новости, картинки, видеоролики и пр.) на 2-3 летних месяца ищем себе грамотного дизайнера.
В его задачи войдет:
1. Ежедневный (включая выходные) отбор контента из интернет-источников (около 10 единиц в день) - анекдоты, видеоролики, смешные картинки и т.д.
2. Преобразование контента в форматы, понятные мобильным устройствам (текстовые заметки, анимированные Gif-ки, видеоролики формата 3gp) и оптимизированные под выбранное разрешение (например 176х208)
3. Отправка готового контента на email
Приоритетным форматом является Gif с количеством слайдов не более 5.
Готовы платить сдельно или фикс до 1000$ в месяц. В последствии, возможно, будем готовы продолжить сотрудничество.
Для оценки вашей квалификации пришлите, пожалуйста, хотя бы один пример в соответствии с описанными выше требованиям - [email protected]. Пример мобильного контента здесь - http://lexil.ru/proud/portfolio/kitchen/
Личное присутствие человека в офисе компании необязательно.
P.S. В этой задаче надо не только быть неплохим дизайнером и понимать основы правильного размещения контента с учетом особенностей мобильных телефонов, но и иметь вкус в отношении отбираемого контента, который предстоит преобразовывать в мобильный формат.
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